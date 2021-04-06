Стамбул, Турция, 6 апреля 2021, 16:24 — REGNUM Два человека погибли и один получил ранение в Стамбуле, пишет 6 апреля Turkiye.

Уточняется, что неизвестный устроил нападение на здание адвокатской фирмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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