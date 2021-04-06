Неизвестный напал на адвокатскую контору в Стамбуле, есть жертвы
Стамбул, Турция,
6 апреля 2021, 16:24 — REGNUM Два человека погибли и один получил ранение в Стамбуле, пишет 6 апреля Turkiye.
Уточняется, что неизвестный устроил нападение на здание адвокатской фирмы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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История вопроса
Террористические атаки в Турции. Жертвами взрывов становятся как местные жители и военные, так и туристы. Чаще всего теракты происходят в крупных городах - Стамбуле, Анкаре, Газиантепе.
Среди организаторов терактов – как ИГИЛ*, так и курдские радикалы.
Для террористических атак используются подрывы заминированных автомобилей, атаки смертников.
Одним из наиболее заметных терактов последних лет стала атака в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года. Тогда погибли 45 человек, ранения получили 163 человека. Ответственность за теракт на себя взяло ИГИЛ*.
В ноябре 2018 года турецкий суд приговорил шестерых террористов, причастных к нападению в аэропорту, к пожизненному заключению.
*- радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.