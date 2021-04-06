История вопроса

Террористические атаки в Турции. Жертвами взрывов становятся как местные жители и военные, так и туристы. Чаще всего теракты происходят в крупных городах - Стамбуле, Анкаре, Газиантепе.

Среди организаторов терактов – как ИГИЛ*, так и курдские радикалы.

Для террористических атак используются подрывы заминированных автомобилей, атаки смертников.

Одним из наиболее заметных терактов последних лет стала атака в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года. Тогда погибли 45 человек, ранения получили 163 человека. Ответственность за теракт на себя взяло ИГИЛ*.

В ноябре 2018 года турецкий суд приговорил шестерых террористов, причастных к нападению в аэропорту, к пожизненному заключению.

*- радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.

