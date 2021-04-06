Брянск, , 16:30 — REGNUM Количество разводов с начала 2021 года сократилось в Брянской области по сравнению с январём-февралём 2020 года. Количество заключённых браков практически не изменилось, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

С начала 2021 года связали себя узами брака 734 пары, распалась 661 семья, за аналогичный период 2020 года показатели составили 773 и 865 соответственно. В регионе в 2021 году родились 1340 человек, что на 82 меньше чем в 2020 году, умерли 4024 жителей против 3087 человек за аналогичный период 2020 года

Младенческая смертность в области снизилась на 44,4% — с начала 2021 года скончались четверо детей, умерших в возрасте до одного года, против девяти младенцев за аналогичный период 2020 года.