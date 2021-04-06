Минск, 6 апреля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Александр Лукашенко провёл 6 апреля совещание по вопросам внешней политики, заострив внимание на проблемах отношений с Польшей, а также деятельности в Белоруссии западных фондов и прозападных некоммерческих организаций. Он обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых «под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно, — сказал Лукашенко. — И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями».

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«Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите», — сказал Лукашенко, отдавая поручение недавно назначенному им уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.Как сообщает президентская пресс-служба, «Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: со всеми сомнительными объединениями и учреждениями надо разобраться принципиально. Это касается также различных фондов».

«Это уже дело главы администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет — значит под нож, — потребовал Лукашенко. — Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Белоруссии, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто».