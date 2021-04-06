Обнинск, Калужская область, 6 апреля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех) Калужской области изготовило высокотехнологичное остекление для рубки нового отечественного круизного лайнера класса «река-море» «Пётр Великий». Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Aoosk.ru Круизный лайнер «Петр Великий»

Рубочные иллюминаторы, произведенные с применением новейших технологий в партнерстве с ЛПЗ «Сегал», отличаются высокими оптическими характеристиками и прочностью. Изделие оснащено электрообогревом, что обеспечивает возможность эксплуатации круизного лайнера в сложных метеоусловиях. Для обеспечения защиты от удара волны остекление обладает повышенной прочностью и выдерживает нагрузку до 700 гр/см2.

«Благодаря применению современных технологий мы решили задачи обеспечения заданной прочности остекления, а также сохранения высоких оптических характеристик при габаритах изделий 1,5×1,1 м. Электроообогреваемые триплексы толщиной более двух сантиметров имеют светопропускание свыше 80% и не дают искажений при углах обзора до 300. Это очень хорошие показатели, и качество нашей продукции подтверждено Российским морским регистром судоходства. Мы намерены развивать данные компетенции в проектах судов для арктического бассейна», — сказал Андрей Силкин.

Круизный лайнер «Петр Великий» — это головное судно проекта PV 300VD, строящееся на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области по заказу Московского речного пароходства. Судно предназначено для перевозки пассажиров на водных путях Европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийские моря.