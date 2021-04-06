Предприятие из Обнинска остеклит рубку круизного лайнера «Пётр Великий»
Обнинск, Калужская область, 6 апреля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех) Калужской области изготовило высокотехнологичное остекление для рубки нового отечественного круизного лайнера класса «река-море» «Пётр Великий». Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.
Рубочные иллюминаторы, произведенные с применением новейших технологий в партнерстве с ЛПЗ «Сегал», отличаются высокими оптическими характеристиками и прочностью. Изделие оснащено электрообогревом, что обеспечивает возможность эксплуатации круизного лайнера в сложных метеоусловиях. Для обеспечения защиты от удара волны остекление обладает повышенной прочностью и выдерживает нагрузку до 700 гр/см2.
Круизный лайнер «Петр Великий» — это головное судно проекта PV 300VD, строящееся на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области по заказу Московского речного пароходства. Судно предназначено для перевозки пассажиров на водных путях Европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийские моря.