Канск, Красноярский край, 6 апреля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края 6 апреля обрушилась стена двухэтажного жилого дома на улице Красноярской.

24.mchs.gov.ru Обрушение внешней стены жилого дома в г. Канске

Информации о пострадавших пока нет. По имеющейся информации, обрушились санузел и одна угловая квартира.

На месте происшествия работают представители прокуратуры, проводится проверка.

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