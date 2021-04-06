В красноярском Канске обрушилась стена жилого дома
Канск, Красноярский край, 6 апреля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края 6 апреля обрушилась стена двухэтажного жилого дома на улице Красноярской.
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Обрушение внешней стены жилого дома в г. Канске
Информации о пострадавших пока нет. По имеющейся информации, обрушились санузел и одна угловая квартира.
На месте происшествия работают представители прокуратуры, проводится проверка.
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