Киев, 6 апреля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил о том что на него готовится покушение, а исполнители уже прибыли в страну и собирают подробную информацию о нём.

Petro Zhuravel Андрей Деркач

Об этом Деркач сообщил 6 апреля через социальные сети.

По словам депутата, речь идет о группе из 9 лиц, преимущественно граждан Великобритании, которые прибыли на Украину. Об этом известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки «МИ-6», заявил Деркач. Он отметил, что еще одной жертвой может стать экс-прокурор генпрокуратуры Украины Константин Кулик.

«Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы», — заявил парламентарий.

В завершение он заявил, что обнародование им схем многомиллиардной международной коррупции высших госдеятелей Украины и других государств для них «обидно», но это повод задуматься о совершенных преступлениях, а не планировать новые.

ИА REGNUM напоминает, что ранее именно Деркач обнародовал записи переговоров на тот момент президент Украины Петра Порошенко и Джо Байдена в 2015−1066 гг., что спровоцировало серьезный политический скандал, в том числе в США, где шла президентская предвыборная кампания.