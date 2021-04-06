Донецк, , 16:18 — REGNUM Районы сёл Веденское и Коминтерново в ДНР подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков 6 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел ВСУ вели из гранатомётов (АГС) — один в 12:38 мск, другой — в 12:40 мск. Всего по районам населённым пунктов ДНР боевиками было выпущено 25 снарядов. Стреляли со стороны украинских населённых пунктов Гнутово и Талаковка.

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Напомним, ранее 6 августа стало известно, что ВСУ обстреляли из миномётов район посёлка шахты Абакумова на западной окраине Донецка.

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