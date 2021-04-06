Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту травмирования 20-летнего гражданина Таджикистана. Инцидент произошёл на строительной площадке в районе Академический, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом для проверки стали публикации СМИ. В этом районе строят многоквартирный дом, и на рабочего упал кусок монолитной плиты. С многочисленными травмами молодой человек был госпитализирован.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Также проверяющим предстоит установить, были ли на стройплощадке случаи нарушения правил охраны труда. В случае выявления нарушений ведомство намерено принять меры прокурорского реагирования.