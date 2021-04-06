Москва, , 16:17 — REGNUM Контракт на поставку Индии российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» будет реализован в соответствии с согласованными планами, сообщает 6 апреля «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева.

«Всё по плану», — сказал Шугаев в ответ на вопрос о сроках начала поставок комплексов С-400 индийским заказчикам.

Напомним, контракт на поставку Индии российских систем ПВО С-400 «Триумф» был заключен в октябре 2018 года в ходе российско-индийских переговоров на высшем уровне.

В рамках этого контракта Индия должна получить пять полковых комплектов С-400 на общую сумму более $5 млрд. Поставки С-400 в Индию должны быть осуществлены до конца 2021 года.

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