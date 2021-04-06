Вашингтон, , 16:55 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 79 075 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 6 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 30,79 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 607, а общее число перевалило за отметку в 555 608.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 1108 нового случая заражения коронавирусом. На втором месте штат Калифорния — 7589. На третьем штат Нью-Йорк — 6659.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.