Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Президенту США Джозефу Байдену не следует доводить ситуацию в Донбассе до открытого военного противостояния. Об этом написал старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в своей статье «Украинская политика Джо Байдена: повторение Буша в Грузии?». Материал опубликован в американском издании The National Interest.

Эксперт считает, что США не стоит создавать Киеву иллюзию того, что американцы готовы помогать Украине в случае начала войны с РФ. Это может привести к повторению грузинского сценария 2008 года, когда армия Грузия напала на Южную Осетию и была разгромлена российскими войсками.

«Администрация Байдена находится в серьёзной опасности повторить катастрофическую политику [экс-президента США] Джорджа Буша, побуждавшую президента Грузии Михаила Саакашвили поверить в то, что его страна является ценным союзником США, и что Соединённые Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — пишет Карпентер.

Он напомнил, как незадолго до начала вооружённого конфликта США поставляли Грузии оружие, обучали грузинские войска, а также восхваляли грузинскую «демократическую революцию».

«Любые надежды грузин на то, что громкие похвалы Вашингтона в адрес «друга-демократа» выльются в участие США в войне, быстро рухнули», — отметил эксперт.

Автор статьи уверен, что Украина, вероятнее всего, пойдёт по пути Грузии «когда страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию в отношении России, действует, питая преувеличенные надежды на поддержку США, и терпит решительное военное поражение».

Альтернативный сценарий, который Карпентер рассматривает и называет «безумным» — вмешательство в конфликт США и дальнейшая ядерная война с Россией.

В конце статьи автор призывает администрацию США срочно пересмотреть свою политику в отношении Украины:

«Вашингтон даёт Киеву обещания по безопасности. Но ни один здравомыслящий американец не должен желать, чтобы Соединённые Штаты их исполнили».

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