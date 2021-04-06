Пекин, , 16:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования жертвам стихийных бедствий в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Antara.

Си Цзиньпин направил президенту Индонезии Джоко Видодо свои соболезнования. Глава КНР был шокирован из-за стихийных бедствий в провинции Восточная Нуса-Тенггара, повлекших за собой человеческие жертвы.

От имени правительства и китайского народа Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям.

Напомним, в результате стихийного бедствия в Индонезии 86 человек погибли, 98 человек пропали без вести и 146 человек получили ранения.

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