Москва, , 16:08 — REGNUM В Москве сотрудники полиции спасли пассажира, которого столкнули на рельсы во время драки. Об этом 6 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Московский метрополитен Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, конфликт произошёл на станции «Сокольники» красной ветки подземки. 39-летний мужчина несколько раз ударил попутчика и угрожал его убить, а также столкнул своего оппонента на рельсы.

Случившееся заметили сотрудники полиции, дежурившие на станции. Они подняли пострадавшего и задержали его обидчика.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как сообщало ИА REGNUM, падение человека на пути Петербургского метрополитена остановило движение по синей ветке.

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