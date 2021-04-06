Иваново, 6 апреля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился в МИД РФ и к послу РФ в ОАЭ с просьбой оказать поддержку задержанному в Дубае бизнесмену Алексею Концову. Об этом сообщается в сторис на странице ивановского губернатора в instagram.

Ivanovoobl.ru / Дмитрий Рыжаков Станислав Воскресенский

«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм морали. Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку», — написал Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно о фотосессии с обнажёнными женщинами на балконе одной из высоток в Дубае, в результате полиция задержала 40 человек. По делу также был задержан предприниматель Алексей Концов.