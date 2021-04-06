Донецк, , 16:08 — REGNUM Мирная жительница посёлка Зайцево на северной окраине Горловки (ДНР) получила ранение во время работ на своём приусадебном участке, сообщает 6 апреля Донецкое агентство новостей.

По словам главы администрации Горловки Ивана Приходько, получила ранение жительница Зайцево 1956 года рождения. По предварительной версии, произошла детонация оказавшегося на участке и не разорвавшегося до этого момента боеприпаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 апреля украинские боевики один раз обстреляли территорию ДНР, а именно — населённый пункт Широкая Балка.

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