Оксана Переможенко, 6 апреля 2021, 18:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что война в Донбассе завершится, если Украина вступит в НАТО. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба украинского лидера.
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Сообщение о телефонном разговоре Зеленского со Столтенбергом, опубликованное на официальной странице Офиса президента Украины в социальной сети Facebook, не осталось без внимания жителей страны.
«Они стучатся в закрытые двери, за которыми бетонная стена», — написала Irena B. из Ивано-Франковска.
Oleg P. в свою очередь отметил сомнительную перспективу вступления Украины в НАТО.
«Ну, учитывая то, что решение о принятии в блок принимается при общем согласии всех существующих участников — это практически нереализуемо. Ведь в Европе всегда найдётся как минимум одна страна, которая будет против. А если точнее — которая (-ые) не захотят портить отношения с Рашей (Россией. — О. П.). Начиная от Германии — Италии и не говоря уже о Венгрии и Чехии», — отметил Oleg P.
«Вова, отдай, пожалуйста, булаву взрослым дядям… Я уже не могу реагировать на весь трэш, что Вы делаете», — не выдержала Lena T.
«А генеральный секретарь НАТО про это знает?» — спросил пользователь Sasha White из Киева.
В свою очередь, Виктор Л. обвинил НАТО в трусости.
«НАТО — трусы! Если бы они не боялись бы войны, и если действительно они были бы против России, то уже давно НАТО было бы в Украине. И толку с тех разговоров с трусами?» — считает Виктор Л.
«Опять по телефону?» — прокомментировал формат переговоров Askold S.
Телефонный разговор Зеленского и Столтенберга также не остался без внимания читателей Telegram-канала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» (Первый независимый).
«Депутат Верховной рады не зря сказала, что хочет «свалить из страны», — с иронией отметил Nik1337.
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«Единственный путь к окончанию войны — это гнать клоуна вместе с его кликой вон из страны!» — выразил мнение Николай К.
«Кто придёт с мечом, тот от меча и погибнет», — напомнила известную фразу Nataly O.
На что Nik1337 возразил ей, ответив, что не стоит испытывать судьбу.
«Главное, чтобы не к нам в дом пришли с мечом… Не нужно судьбу испытывать», —написал Nik1337.
«НАТО — это смерть Украины. Надгробие, так сказать», — резюмировал М.
«Единственный шанс прекратить войну в Донбассе — это все кодло на Банковой подвесить за шею. И вместе с ними других неадекватов. Других вариантов нет. Хотя есть один, но куратора этих имбецилов никто трогать не будет», — написал Артем.
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Напомним, ранее украинский дипломат Александр Чалый заявил, что вступление Украины в НАТО налагало бы на США обязанности «вступить в конфликт с ядерной страной — Россией».
Отметим, согласно утверждению украинской пропаганды, вооруженные силы Украины с 2014 года воюют в Донбассе не только с защитниками ДНР и ЛНР, но и якобы с армией России.