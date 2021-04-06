6 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а часть жителей Украины скептически оценила перспективы вступления страны в НАТО.

Оксана Переможенко, , 18:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что война в Донбассе завершится, если Украина вступит в НАТО. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба украинского лидера.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Зеленский назвал способ прекратить войну в Донбассе

Сообщение о телефонном разговоре Зеленского со Столтенбергом, опубликованное на официальной странице Офиса президента Украины в социальной сети Facebook, не осталось без внимания жителей страны.

«Они стучатся в закрытые двери, за которыми бетонная стена», — написала Irena B. из Ивано-Франковска.

Oleg P. в свою очередь отметил сомнительную перспективу вступления Украины в НАТО.

«Ну, учитывая то, что решение о принятии в блок принимается при общем согласии всех существующих участников — это практически нереализуемо. Ведь в Европе всегда найдётся как минимум одна страна, которая будет против. А если точнее — которая (-ые) не захотят портить отношения с Рашей (Россией. — О. П.). Начиная от Германии — Италии и не говоря уже о Венгрии и Чехии», — отметил Oleg P.

«Вова, отдай, пожалуйста, булаву взрослым дядям… Я уже не могу реагировать на весь трэш, что Вы делаете», — не выдержала Lena T.

Инагурация Владимира Зеленского. Рада Gov.ua

«А генеральный секретарь НАТО про это знает?» — спросил пользователь Sasha White из Киева.

В свою очередь, Виктор Л. обвинил НАТО в трусости.

«НАТО — трусы! Если бы они не боялись бы войны, и если действительно они были бы против России, то уже давно НАТО было бы в Украине. И толку с тех разговоров с трусами?» — считает Виктор Л.

«Опять по телефону?» — прокомментировал формат переговоров Askold S.

Телефонный разговор Зеленского и Столтенберга также не остался без внимания читателей Telegram-канала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» (Первый независимый).

«Депутат Верховной рады не зря сказала, что хочет «свалить из страны», — с иронией отметил Nik1337.

Читайте также: Эксперт: депутат «Слуги народа» выразила одной фразой глас народа Украины

«Единственный путь к окончанию войны — это гнать клоуна вместе с его кликой вон из страны!» — выразил мнение Николай К.

«Кто придёт с мечом, тот от меча и погибнет», — напомнила известную фразу Nataly O.

На что Nik1337 возразил ей, ответив, что не стоит испытывать судьбу.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019 President.gov.ua

«Главное, чтобы не к нам в дом пришли с мечом… Не нужно судьбу испытывать», —написал Nik1337.

«НАТО — это смерть Украины. Надгробие, так сказать», — резюмировал М.

«Единственный шанс прекратить войну в Донбассе — это все кодло на Банковой подвесить за шею. И вместе с ними других неадекватов. Других вариантов нет. Хотя есть один, но куратора этих имбецилов никто трогать не будет», — написал Артем.

Читайте также: На Украине пояснили, почему страна до сих пор не является членом НАТО

Напомним, ранее украинский дипломат Александр Чалый заявил, что вступление Украины в НАТО налагало бы на США обязанности «вступить в конфликт с ядерной страной — Россией».

Отметим, согласно утверждению украинской пропаганды, вооруженные силы Украины с 2014 года воюют в Донбассе не только с защитниками ДНР и ЛНР, но и якобы с армией России.