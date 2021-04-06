Вашингтон, , 16:05 — REGNUM По итогам четвертого квартала 2020 года 156 военнослужащий армии США покончили с собой, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных квартального отчета министерства обороны США, опубликованного на сайте управления по предотвращению суицида.

Наибольший прирост произошел среди военнослужащих Национальной гвардии — в 2,8 раза, до 39 случаев. Среди резервистов число самоубийство увеличилось на 64%, до 18 случаев.

В Пентагоне отметили, что эти данные являются предварительными и могут измениться. В отчете не делается никаких предположений о причинах такого роста. Вместе с тем отмечается «влияние пандемии на благополучие военнослужащих и их семей».

Напомним, в сентябре 2020 года агентство Associated Press сообщило, что количество самоубийств среди военнослужащих в США увеличилось на 20% в период пандемии.

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