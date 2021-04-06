Вашингтон, 6 апреля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. По итогам четвертого квартала 2020 года 156 военнослужащих армии США покончили с собой, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных квартального отчета министерства обороны США, опубликованного на сайте управления по предотвращению суицида.

(сс) The National Guard Солдаты Национальной гвардии США

Наибольший прирост произошел среди военнослужащих Национальной гвардии — в 2,8 раза, до 39 случаев. Среди резервистов число самоубийств увеличилось на 64%, до 18 случаев.

В Пентагоне отметили, что эти данные являются предварительными и могут измениться. В отчете не делается никаких предположений о причинах такого роста. Вместе с тем отмечается «влияние пандемии на благополучие военнослужащих и их семей».

Напомним, в сентябре 2020 года агентство Associated Press сообщило, что количество самоубийств среди военнослужащих в США увеличилось на 20% в период пандемии.