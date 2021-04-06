Москва, , 16:04 — REGNUM На торгах в Европе 6 апреля нефть сорта Brent торгуется c повышением. Цена восстановилась со вчерашнего минимума $61,23 до $63,08 (+3%) и остается в диапазоне $60,25−65,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Доллар на глобальном рынке торгуется в плюсе, чем сдерживает активность покупателей. В центре внимания участников рынка находятся переговоры по ядерной сделке в Вене с участием США и Ирана.

Иран ожидает снятия санкций против экспорта нефти, а США — соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Штаты не ожидают прорыва на этих переговорах, поэтому рынок игнорирует их.

Цена на нефть консолидируется на уровне $63 за баррель. Ситуацию контролируют продавцы, поэтому нужно следить за тем, смогут покупатели поднять курс до верхней границы диапазона $65,50 за баррель или нет.

Если нет, то сохраняются риски тестирования уровня $60 за баррель. Повышение волатильности ожидается на американской сессии», — считает эксперт.

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