Курган, , 16:03 — REGNUM В Курганскую область 8 апреля прибыла делегация Совета Федерации для проведения выездного совещания комитета по экономической политике, посвящённого вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В составе делегации сенаторы Константин Долгов, Денис Гусев, Елена Перминова, Сергей Муратов. За два дня рабочей поездки они посетят предприятия городов Далматово, Шадринска и Кургана. Также сенаторы побывают в селе Мальцево, где находится дом-музей знаменитого хлебороба Терентия Мальцева.

С губернатором Курганской области Вадимом Шумковым сенаторы обсудят важный вопрос экономического развития региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручение руководителям отстающих регионов, в том числе и правительству Курганской области, обеспечить опережающий рост доходов населения и инвестиций в основной капитал.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил обеспечить рост доходов населения в отстающих регионах России