Ярославль, , 16:02 — REGNUM В Ярославской области направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, устроившего 28 сентября 2020 года аварию со смертельным исходом. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Последствия аварии Yarnews.net

Житель Ярославля ехал по трассе М-8 в Москву. В Ростовском районе у села Львы он решил обогнать общий поток машин по заасфальтированной обочине с превышением скорости. Автомобиль «зацепил» грунт и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Хендай Солярис». В результате столкновения водитель и пассажирка «Хендай Солярис» погибли.

Оба погибших — жители Костромы. Мужчина 1976 года рождения работал в Москве и возвращался домой на выходные. Его пассажиркой оказалась 23-летняя девушка, она нашла попутный автомобиль через сервис «Bla-Bla Car».

В настоящее время расследование завершено, обвиняемый признал свою вину и возместил моральный ущерб родственникам погибших.