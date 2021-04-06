Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Рост ВВП России в 2021 году составит 3,8%. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ), улучшив оценку экономического развития страны на 0,8% по сравнению с январскими ожиданиями.

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Согласно докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики, прогноз роста ВВП России на 2022 год, напротив, снизился на 0,1% и составил 3,4%.

МВФ также ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 4,5%, а в 2022 году замедлится до 3,4%. Прогнозируют специалисты фонда и понижение уровня безработицы в стране. Так, в 2021 году этот показатель ожидается на уровне 5,4% против 5,8% в 2020 году и в 2022 году — на отметке 5%.

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Как сообщало иа, в феврале 2021 года Министерство финансов заявило, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году — это более 3%. При этом по прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2021 года должен вырасти на 3,3%.