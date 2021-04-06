Познань, Польша, , 16:00 — REGNUM Дариуш Журав уволен с поста главного тренера одного из сильнейших футбольных клубов Польши — познаньского «Леха». Причиной стали неуверенные выступления команды в последнее время. Об этом сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Twitter.

Дариуш Журав возглавил команду летом 2020 года. К настоящему времени, когда сезон подходит к концу, «Лех» занимает всего 10-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и фактически утратил шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

Ранее СМИ периодически сообщали о грядущей отставке Журава, однако их заявления не сбывались на практике.

Перед увольнением, «Лех» не смог одержать ни одной победы в трех матчах к ряду. В том числе потерпел сенсационное поражение 2:3 от белостокской «Ягеллонии», находящейся в тяжелом кризисе.

После 23 туров «Лех» набрал 29 очков. В активе семь побед, восемь ничьих и семь поражений.

Кто заменит Дариуша Журава на посту главного тренера — пока неизвестно.