Бор, Нижегородская область, , 15:59 — REGNUM Житель Бора (горож в Нижегородской области) попытался застрелить свою жену, после чего покончил жизнь самоубийством, передают местные СМИ.

Женщина получила тяжелое огнестрельное ранение, но выжила. Ее госпитализировали.

Пострадавшая рассказала полицейским, что ее супруг — заядлый охотник, выстрелил в нее из охотничьего ружья.

Сейчас полицейские пытаются установить, что послужило поводом для произошедшей трагедии, а также выясняют, владел ли погибший огнестрельным оружием на законном основании.

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2020 года 18-летний житель поселка Большеорловское Данила Монахов застрелил из охотничьего ружья свою бабушку и соседа, а затем открыл беспорядочную стрельбу по прохожим на улице.

В результате нападения погибли четыре человека и еще двое получили тяжелые огнестрельные ранения.

Утром 13 октября подозреваемый был найден мертвым на окраине поселка. По информации правоохранительных органов Монахов покончил жизнь самоубийством.

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