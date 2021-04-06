Бор, Нижегородская область, 6 апреля 2021, 15:59 — REGNUM Житель Бора (горож в Нижегородской области) попытался застрелить свою жену, после чего покончил жизнь самоубийством, передают местные СМИ.
Женщина получила тяжелое огнестрельное ранение, но выжила. Ее госпитализировали.
Пострадавшая рассказала полицейским, что ее супруг — заядлый охотник, выстрелил в нее из охотничьего ружья.
Сейчас полицейские пытаются установить, что послужило поводом для произошедшей трагедии, а также выясняют, владел ли погибший огнестрельным оружием на законном основании.
ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2020 года 18-летний житель поселка Большеорловское Данила Монахов застрелил из охотничьего ружья свою бабушку и соседа, а затем открыл беспорядочную стрельбу по прохожим на улице.
В результате нападения погибли четыре человека и еще двое получили тяжелые огнестрельные ранения.
Утром 13 октября подозреваемый был найден мертвым на окраине поселка. По информации правоохранительных органов Монахов покончил жизнь самоубийством.
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