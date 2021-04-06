Орел, 6 апреля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Крупную партию немаркированных табачных изделий изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции в Орловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону. По подозрению в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере задержаны мужчина и две женщины, все жители Мценска.

57.мвд.рф Изъятые табачные изделия

По данным полиции, подозреваемые с октября 2020 года по февраль 2021 года приобрели, организовали хранение, транспортировку и реализацию немаркированных табачных изделий в торговых точках Мценска. На сладах в Мценске полицейские изъяли более 115 тысяч пачек сигарет, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью более 7,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ведется следствие.