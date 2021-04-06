Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль незначительно снижается на Московской бирже на торгах 6 апреля. Ничего не происходит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Реакций на вчерашний провал цен на нефть нет, как и нет отклика на решения Минфина с нового отчетного периода покупать больше в состав резервов. Рубль явно держат на месте, значит, в чьих-то интересах.

Доллар США стоит 76,48 руб. и остается внутри широкого диапазона 75−77 руб. Пока ничто не способно повлиять на его выход из этого коридора. Евро торгуется по 90,30 руб. и будет оставаться в пределах 89−91 руб.

Стабильность рубля в моменте не должна никого ввести в заблуждение — это явно не заслуга отечественной валюты, а следствие комплекса усилий, направленных на достижение такого результата.

Иными словами, устойчивость рубля сейчас абсолютно рукотворная», — считает эксперт.

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