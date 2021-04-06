Москва, , 15:53 — REGNUM Госдума прекратила полномочия депутата от ЛДПР Александра Курдюмова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, соответствующее постановление приняла на пленарном заседании нижняя палата парламента.

Александр Курдюмов Ldpr.ru

Курдюмов представлял фракцию ЛДПР в Госдуме с 2003 года, был избран в Госдуму седьмого созыва в составе федерального списка партии, работал в комитете по контролю и регламенту.

Полномочия парламентария прекращены в связи с назначением членом ЦИК.

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