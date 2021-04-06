Мадрид, , 15:52 — REGNUM Власти испанских автономных сообществ должны относиться ответственно и солидарно к вопросу вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя информацию о проведении переговоров между властями автономного сообщества Мадрид насчёт поставок в регион российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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«Все правительства автономных сообществ, правительство Испании, правительства Европы <…> должны быть ответственными, серьезными и солидарными. Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек», — сказал Санчес.

Он призвал все институты и администрации регионов «к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине».

Он напомнил о том, что «Спутник V» находится на стадии рассмотрения представителями Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), и подчеркнул, что власти страны хочет «гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников».