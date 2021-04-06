Минск, , 16:09 — REGNUM Белоруссии пора отказаться от пассивности в своей политике по отношению к соседним странам, в частности, с Польшей. Об этом 6 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного работе МИД республики, его слова приводит агентство БелТА.

«Нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена с кем-либо воевать, однако, по его словам, если к стране продолжат относиться так, «как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно».

Кроме того, белорусский лидер потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур, которые ведут свою деятельность на белорусской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является родиной для проживающих в ней поляков.