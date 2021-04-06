Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM В Свердловской области выявили случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

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Вирус выявили у женщины, вернувшейся в регион из ОАЭ. «В настоящее время пациентка с южноафриканским вирусом уже выздоровела», — уточнил Козловских.

Все контактные лица заражённой были обследованы. Они здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сообщили о пациентке с британским штаммом коронавируса. Горожанка вернулась из Турции. Заражённую госпитализировали в ГКБ № 40 Екатеринбурга.