Калуга, , 16:26 — REGNUM В Калуге за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1957 и 1942 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 290 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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