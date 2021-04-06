Белгород, , 15:50 — REGNUM Концепцию развития музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» обсудили 6 апреля в Белгороде. Учреждение культуры может стать интерактивным, чтобы соответствовать новому времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Архитекторы предлагают создать в самой крупной диораме Европы «Огненная дуга» новые интерактивные пространства, дополненную реальность и виртуальные экспозиции. В музее также может появиться общественное пространство «Парк мирного времени», где разместят архитектурные формы, рассказывающие о Победе и исторических событиях, оснащённые QR-кодами.

«Конечно, мы можем оставить всё как есть в музее, просто отремонтировав его. Но у нас другие задачи! Мы сейчас боремся за нашу молодежь — музей должен привлекать детей. Они должны приходить в диораму сами и изучать нашу историю! Нужно, чтобы это был их выбор, а наша цель — создать им условия и заинтересовать», — подчеркнул врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Музей-диорама впервые капитально ремонтируется с момента постройки в 1985 году. Реставрационные работы также ждут главное полотно площадью более тысячи квадратных метров, иллюстрирующее решающую схватку на Курской дуге в июле 1943 года.