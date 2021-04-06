Белгород, 6 апреля 2021, 15:50 — REGNUM Концепцию развития музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» обсудили 6 апреля в Белгороде. Учреждение культуры может стать интерактивным, чтобы соответствовать новому времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Архитекторы предлагают создать в самой крупной диораме Европы «Огненная дуга» новые интерактивные пространства, дополненную реальность и виртуальные экспозиции. В музее также может появиться общественное пространство «Парк мирного времени», где разместят архитектурные формы, рассказывающие о Победе и исторических событиях, оснащённые QR-кодами.
Музей-диорама впервые капитально ремонтируется с момента постройки в 1985 году. Реставрационные работы также ждут главное полотно площадью более тысячи квадратных метров, иллюстрирующее решающую схватку на Курской дуге в июле 1943 года.