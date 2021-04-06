Кострома, , 16:04 — REGNUM В Кологривском районе Костромской области зимой 2021 года специалисты зафиксировали редкое явление — выход рыси к людям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил охотовед-эксперт района Алексей Ширяев. Хищники посещали домашние хозяйства в посёлках Верхняя Унжа, Воймас, деревнях Починок и Суховерово.

Рысь Https://pxhere.com

«Это очень редкое явление. У кого-то из жителей Кологривского района рысь задрала кошку, у кого-то курицу. Одно животное даже вышло к зернотоку сельхозпредприятия, чтобы поохотиться на голубей», — рассказал Ширяев.

Зверь начал выходить к людям из-за недостатка питания. По результатам ежегодного учёта охотничьих животных и птиц в Кологривском районе эксперты отметили резкое снижение основного корма рыси — зайца.

«В 2021 году зафиксировано резкое снижение поголовья зайца-беляка. Это обусловлено естественными природными процессами — после увеличения поголовья происходит спад. Но заяц-беляк является основной кормовой базой для рыси. К тому же снега этой зимой было очень много, на сугробах образовалась толстая корка льда. И достать мышь из такого снега для рыси стало невозможно. Из-за бедственного положения она начала выходить к людям. Будет ли сокращение рысей, пока не можем понять. Есть вероятность, что рысь может уйти в соседнюю Вологодскую область, где больше зайцев-беляков. Мы будем наблюдать за этими процессами», — добавил эксперт.

Специалисты отмечают, что рысь не представляет опасности для человека. Животное пугливо и способно нанести вред лишь мелким домашним животным. Напасть на собаку хищник может в очень редких случаях. Человеку, повстречавшему дикую кошку на пути, стоит прогнать её обратно в лес с помощью громких звуков.

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