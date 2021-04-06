В Костромской области рыси начали массово выходить к людям
Кострома, 6 апреля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Кологривском районе Костромской области зимой 2021 года специалисты зафиксировали редкое явление — выход рыси к людям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил охотовед-эксперт района Алексей Ширяев. Хищники посещали домашние хозяйства в посёлках Верхняя Унжа, Воймас, деревнях Починок и Суховерово.
Зверь начал выходить к людям из-за недостатка питания. По результатам ежегодного учёта охотничьих животных и птиц в Кологривском районе эксперты отметили резкое снижение основного корма рыси — зайца.
Специалисты отмечают, что рысь не представляет опасности для человека. Животное пугливо и способно нанести вред лишь мелким домашним животным. Напасть на собаку хищник может в очень редких случаях. Человеку, повстречавшему дикую кошку на пути, стоит прогнать её обратно в лес с помощью громких звуков.