Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Петербургская фармакологическая компания к лету 2021 года планирует увеличить производство вакцины от коронавируса «Спутник V» с 3 млн до 6 млн доз. Об этом 6 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании BIOCAD.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, компания начала производство отечественной вакцины на своих мощностях в ноябре 2020 года. К концу марта 2021 года ею было выпущено более 3 млн комплектов, состоящих из двух доз препарата. Вместе с тем, началось перепрофилирование еще одного производственного комплекса компании для того, чтобы нарастить объем производства до 6 млн доз.

«Объем инвестиций в запуск новых линий, необходимых для производства вакцин, поставил порядка 500 млн рублей. Выпуск вакцин реализуется по самым высоким стандартам качества, в соответствии с требованиями GMP», — уточнили в пресс-службе BIOCAD.

Напомним, 22 марта 2021 года, в ходе совещания российских производителей вакцин под председательством Владимира Путина, глава компании BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал как на его предприятии организовано производство отечественной вакцины «Спутник V».BIOCAD — компания полного цикла создания лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из 60 лекарственных препаратов; более 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки. В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети — ученые и исследователи.

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