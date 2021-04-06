Москва, , 15:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование отбора кредитных организаций на основании кредитного рейтинга для инвестирования и размещения денежных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Правительство, ЦБ и Минфин наделяются правом своими актами устанавливать уровень кредитного рейтинга, которому должен соответствовать кредитный рейтинг кредитной организации, чтобы иметь доступ к соответствующим ресурсам. Они также получают право устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, в которых такие требования не применяются.

Кроме того, уточняется порядок установления лимитов размещения средств хозяйственными обществами в кредитных организациях в процентах от величины собственных средств (капитала) кредитной организации в зависимости от уровня её кредитного рейтинга, присвоенного по национальной рейтинговой шкале.

Банк России, согласно изменениям, размещает перечень кредитных организаций, которые соответствуют установленным требованиям на своем официальном сайте, при этом исключается требование об указании данных о размере собственных средств (капитала) банков и об участии их в системе обязательного страхования вкладов — так как критерии уже не предъявляются к кредитным организациям.

Кроме того, устанавливается, что в подзаконном акте должны быть определены требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, которым должны соответствовать кредитные организации, осуществляющие инвестирование средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Предлагается возложить на правительство РФ обязанность в условиях инвестирования временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования определять требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.

Одновременно предлагается сократить количество критериев, от которых зависит максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком. Определяется, что установление указанных максимальных сумм производится в процентах от величины собственных средств (капитала) банка в зависимости от уровня его кредитного рейтинга, присвоенного по национальной рейтинговой шкале.