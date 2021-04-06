Тюмень, , 15:46 — REGNUM Китайский агрегатор такси DiDi привлекает тюменских таксистов обещанием почти в два раза большей зарплаты, чем у конкурентов. Об этом сообщает РБК-Тюмень.

Агрегатор из Китая разместил на сайте объявлений предложение с уровнем зарплаты в 190 тысяч рублей. Тогда как российские агрегаторы предлагают тюменским водителям в Maxim — 100 тысяч рублей, в Tuda — 110 тыс., в «Ситимобиле» — 120 тыс. рублей.

Кроме того, зарубежный работодатель предлагает соискателям свободный график. А также моментальный вывод заработка через приложение — без комиссии, на любую банковскую карту.