Бишкек, , 15:45 — REGNUM Министерство экономики и финансов Киргизии в бюджетном резерве предусмотрены 2,4 млрд сомов (2,1 млрд рублей) на непредвиденные расходы, в том числе в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса.

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Также в ведомстве отмечают, что правительство распорядилось о выделении министерству здравоохранения и соцразвития 500 млн сомов (450 млн рублей) на выплату компенсаций медикам и лицам, привлекаемым к работе на очаговых территориях.

В минздраве уточнили, что деньги на борьбу с распространением коронавирусной инфекции власти Киргизии надеются получить от международных доноров в рамках различных проектов по противодействию COVID-19.

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