Джакарта, , 15:45 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо решил своими глазами увидеть, как справляются с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Antara.

Делегация посетила общественные кухни и проверила состояние медицинских услуг в больницах.

«Необходимо обеспечить медицинской помощью тех, кто получил травмы», — заявил Дони Монардо.

Во время своего визита Дони Монардо встретился и поговорил с жителями, пострадавшими в результате наводнения и оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в общей сложности 11 регионов пострадали от наводнений и оползней.

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