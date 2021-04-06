Киев, 6 апреля 2021, 15:53 — REGNUM На Украине растёт смертность от последствий, вызванных COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 6 апреля во время брифинга.
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По его словам, причиной роста смертности стало распространение «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.
Напомним, ранее Степанов рассказал о «мировой войне» за вакцины против COVID-19. Он также сообщил, что Украина может получить 10 млн доз вакцины дополнительно.
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