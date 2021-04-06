Лондон, , 15:44 — REGNUM Власти Великобритании должны продолжить вакцинировать население страны препаратом от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Такое заявление сделало Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединённого Королевства, сообщает 6 апреля радиостанция LBC.

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Такие рекомендации даны, несмотря на заявления представителя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) об имеющейся связи между этой вакциной и образованием тромбов. Регулятор заявил, что информация о тромбах тщательно изучается.

В то же время глава MHRA Джун Рейн призвала британцев «продолжить делать прививки, когда им предоставляется такая возможность», пишет ТАСС.

Ранее газета The Times сообщила, что медицинский регулятор Великобритании рассматривает возможность ограничения использования вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca из-за опасений по поводу образования у пациентов тромбов при её применении. Уточнялось, что Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединённого Королевства может принять такое решение уже 7 апреля.

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Добавим, что, по данным на 24 марта, в стране скончались семь пациентов, при вакцинации которых использовался препарат AstraZeneca. В то же время на данный момент данные о связи применения данной вакцины и образования тромбов отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери подтвердил, что применение антикоронавирусной вакцины AstraZeneca и некоторые случаи возникновения тромбов связаны между собой.

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