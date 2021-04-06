Минск, , 15:42 — REGNUM Проблемная тема отношений Белоруссии с Польшей была в центре внимания совещания, которое провёл 6 апреля Александр Лукашенко. По его мнению, «политические контакты с этой страной никогда не были идеальными» и теперь риторика официальной Варшавы «сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций».

"Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Лукашенко, обратил внимание, что «весь этот шабаш» проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. При этом он сказал: «В стране, которая потеряла третью часть населения. Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже в Польше».

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«Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина — Белоруссия. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, — мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Белоруссии, это — наши поляки», — сказал Лукашенко. Он также сообщил, что в Белоруссии проживают «наши русские, наши украинцы, евреи…», отметив: «Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они — поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы».Читайте новости и комментарии сюжета: Белорусско-польские отношения

«Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20−30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», — добавил Лукашенко.