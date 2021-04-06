Сеул, , 15:49 — REGNUM Группа южнокорейских ученых доказала, что потребление алкоголя во время беременности повышает риск возникновения врождённого заболевания у плода в 11 раз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского центра при больнице Мокдон Женского университета Ихва.

Известно, что в исследовании приняли участие 1675 беременных женщин. Из которых 11,58% употребляли алкоголь хотя бы раз во время беременности, 1,43% — употребляли алкоголь на протяжении всего срока беременности; 28,18% — употребляли три или более чашки кофе в день; 25,43% — подвергались воздействию пассивного курения, 1,13% — курили во время беременности.

Ученым удалось выяснить, что у детей, матери которых употребляли алкоголь во время беременности, вероятность возникновения врождённого заболевания (включая пороки развития) увеличивается в 11,24 раза, а вероятность возникновения метаболических аномалий — в 10,66 раз.

Между тем, ежедневное употребление трёх и более чашек кофе увеличивает в 1,92 раза риск дефицита веса плода, а в результате пассивного курения — в 1,62 раза.

Результаты исследования опубликованы в мартовском номере Международного журнала экологических исследований и общественного здравоохранения (International Journal of Environmental Research and Public Health).