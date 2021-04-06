Москва, , 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Генерального прокурора Игоря Краснова о передаче ведомству представительства РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он передал аргументацию Краснова: «Генпрокуратура сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ в ЕСПЧ». В настоящее время интересы России в ЕСПЧ представляет министерство юстиции.

Песков пояснил, что передача функций представительства интересов Генпрокуратуре не связана с плохой работой Минюста. Это связано с ростом нагрузки и необходимостью совершенствования работы по данному направлению, добавил представитель Кремля.

Напомним, в марте Игорь Краснов предложил передать Генпрокуратуре право представления интересов России в ЕСПЧ. Он объяснил это агрессивным поведением Украины, ВАДА и ряда частных лиц.