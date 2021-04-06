Москва, , 15:42 — REGNUM Законопроект об «ипотечных каникулах» для призывников Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. Инициатива распространяется на кредиты, взятые до начала службы по призыву.

Нормы дают право военным курсантам и служащим по призыву получить отсрочку по уплате потребительского и ипотечного кредитов.

Призывники и военные курсанты получают право установить продолжительность соответствующего льготного периода, а также дату его начала. При этом период не может превышать срок, равный сроку военной службы по призыву, увеличенному на три месяца.

Банки будут обязаны предоставить «ипотечные каникулы» этой категории граждан, подчеркнули в ходе дискуссии депутаты.

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