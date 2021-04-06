Москва, , 15:44 — REGNUM В России ведется постоянный мониторинг новых штаммов коронавируса. Об этом 6 апреля сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Санэпиднадзор все время проводит мониторинг в том числе антигенный состав вирусов все время рассматривается. Исследования идут постоянно», — сказал Малышев.

По его словам, новые штаммы, которые считаются более заразными или опасными, в России пока встречаются в единичных случаях.

«Причем вакцина в общем-то так или иначе эффективна. Может, в некоторых случаях она становится менее эффективна», — заявил профессор.

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