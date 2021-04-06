Москва, , 15:40 — REGNUM Законопроект о запрете дистанционного обучения в начальной школе внес в Госдуму депутат от КПРФ Олег Лебедев, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Применяемые в настоящее время дистанционные образовательные технологии, средства электронного обучения, до сих пор до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена, отмечает авторы инициативы.

Законопроектом уточняются общие требования к реализации образовательных программ и устанавливается запрет использования дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования.

При этом эти технологии при реализации образовательных программ среднего общего образования могут использоваться только по заявлению в письменной форме родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

Также проектом федерального закона устанавливается запрет на привлечение к участию в экспериментах по разработке, апробации и внедрению новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, методов обучения, средств обучения и воспитания, несовершеннолетних обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.