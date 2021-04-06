Псков, , 15:40 — REGNUM Псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная в 2020 году за оправдание терроризма, подала апелляцию в Верховный суд РФ. Она требует отменить приговор суда, в ином случае собирается обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщила журналистка на своей странице в соцсети, ее адвокат Тумас Мисакян отправил кассационную жалобу на вынесенный ей приговор по части 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») в Верховный Суд России.

«Мы решили пройти и эту инстанцию, поскольку в УПК были внесены изменения, которые установили сроки для подачи кассационных жалоб, а значит, ЕСПЧ может счесть кассацию эффективным средством защиты, которое необходимо использовать перед подачей жалобы в межгосударственную инстанцию», — объяснила Прокопьева.

Напомним, в 2018 году журналистка написала авторский материал о теракте в здании УФСБ по Архангельской области. Текст был размещен на сайте «Эхо Москвы в Пскове». В отношении Прокопьевой органами ФСБ было возбуждено уголовное дело.

Сторона обвинения просила для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы. Однако в июле 2020 года 2-й Западный окружной военный суд в здании Псковского областного суда приговорил журналистку к штрафу в 500 тыс. рублей.

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В феврале 2021 года Апелляционный военный суд в Московской области оставил без удовлетворения жалобу псковской журналистки и не отменил решение суда первой инстанции. Это решение может быть обжаловано в кассационном суде.

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