Анкара, , 09:19 — REGNUM В рамках борьбы с коронавирусом власти Великобритании, которые могут ввести паспорта вакцинации от COVID-19 в стране, также 8 апреля обновили условия для въезда граждан Турции, которые вынуждены лететь в Великобританию с пересадками в других странах из-за отсутствия прямых рейсов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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Новые требования, применяемые Великобританией для граждан Турции, были включены в перечень необходимых условий въезда в страну в рамках борьбы против коронавируса, предъявляемых генеральным управлением гражданской авиации.

«Лица в возрасте 11 лет и старше, прибывающие из Турции в Великобританию, должны иметь отрицательные результаты теста на антитела коронавируса и ПЦР-теста, сделанного в течение 3 календарных дней до рейса», — указано в заявлении генерального управления гражданской авиации.

Для граждан Турции будет также введен 10-дневный карантин. На 2-й и 8-й дни будет проведен тест на коронавирус, расходы на который будут покрыты самим гражданином. В анкете, которая будет заполнена до въезда в страну, будут запрошены данные гражданина для бронирования номера в отеле, где он будет отбывать карантин, и для проведения двух тестов на коронавирус.