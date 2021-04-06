6 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Уральская редакция ИА REGNUM, , 17:22 — REGNUM В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы. А в Югре обсуждают новости о том, что дорога, которая была построена меньше двух лет назад, покрылась трещинами. Об этих и других событиях — в ежедневном обзоре ИА REGNUM за 6 апреля.

Екатеринбург Sciencesconf.org

Британский штамм коронавируса добрался до Урала

В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Эту заразу подцепила женщина, которая привезла инфекцию из Турции ещё в марте.

Во взятой у гражданки пробе выявлены те мутации, которые характерны для британского геноварианта. Сейчас пациентка госпитализирована. Её поместили в боксе инфекционного отделения больницы №40. Круг контактных лиц установлен, утверждают чиновники.

Алгоритм действий, о котором рассказывают представители власти, очень похож на тот, что применялся год назад к выявленным носителям тогда ещё не мутировавшего нового коронавируса. Круг контактных лиц устанавливали, а заразившихся размещали в инфекционных боксах. А потом… Все знают, что было потом.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Репетиции парада начались

В Екатеринбурге начались репетиции парада, который состоится 9 мая. Первая прошла утром 6 апреля в микрорайоне Вторчермет.

Парадную колонну возглавил танк Т-34. Здесь впервые были представлены боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», бронированные комплексы связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр» и зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».

Всего в ходе репетиции проехало больше 100 единиц техники. Такие тренировки будут идти месяц. Последняя и генеральная намечена на 7 мая. Её смогут посетить все желающие.

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Свиньи сгорели

В районе Оренбургской области сгорело целое стадо свиней. Пожар возник в Могутово.

Тушение огня длилось два с половиной часа. Но два сарая общей площадью 122 кв. метра сгорело. Погибли 40 животных.

Сейчас по факту произошедшего идёт проверка. Устанавливаются обстоятельства ЧП, а также подсчитывается размер убытков.

Пожар skeeze

Смерть в бассейне

В Челябинске погибла посетительница одного из бассейнов. Причиной мог стать инсульт.

Трагедия произошла днём 5 апреля. А утром 6-го Следственный комитет распространил официальное сообщение. Женщине было 64 года. В бассейне она находилась на занятиях по плаванию, и внезапно ей стало плохо. Гражданку пытались спасти, но безуспешно. Сейчас СКР выясняет все обстоятельства этого происшествия.

Также следователи не исключают, что у женщины случился сердечный приступ. Реанимировать её пытались почти 30 минут, рассказали изданию 74.ru медики. Также журналистам стало известно, что погибшей было 67 лет.

Гибель женщины активно обсуждают на форумах и в соцсетях. Мнения, как это бывает часто, разделились. Одни считают, что она была молодцом — в 67 лет занималась плаванием. Другие же сетуют на то, что пожилые люди себя не берегут.

Опухоль весом 5 кг

В Екатеринбурге врачи удалили у пациента опухоль весом в пять килограммов. Не рекорд, конечно, в Тюмени намедни облегчили пациентку на целых 25 кг, но тоже значимо. Липосаркома занимала почти половину ноги. Она стала беспокоить гражданина ещё пять лет назад.

Мужчина не думал, что сможет сохранить ногу. Однако уральские медики сотворили чудо. За полтора часа они удалили новообразование. Нога стала снова обычного размера и сохранила функциональность. Видимо, пациенту повезло, что опухоль не затронула сосудистый пучок и почти не вросла в мышечную ткань ноги.

Хирурги-онкологи во время операции Егор Ермаков

Похищение ребёнка

В Перми мужчина похитил своего трёхлетнего сына у бывшей супруги. Он пошёл на эту меру после развода и суда, который определил, что ребёнок должен жить со своей матерью.

Гражданин забрал мальчика из детского сада, а затем отключил телефон и не появлялся по месту своей постоянной регистрации. Его экс-супруга обратилась к судебным приставам. Мужчина в итоге одумался и сам привёз ребёнка к его матери.

Отметим, случай, когда родители не могут поделить своих детей, не нов. На одном лишь Урале за последние годы резонансных подобных историй было уже немало. Не все взрослые могут договориться самостоятельно и вынуждены идти в суды. Также они не пренебрегают обвинениями в адрес друга и даже пишут заявления в полицию, что, впрочем, помогает далеко не всегда. Вмешиваться в семейные разборки — дело, как известно, очень неблагодарное…

Приют для бурых медведей

И снова новость из Пермского края. Там планируют создать первый в России приют для бурых медведей. Его откроют на территории Суксунского района. Предполагаемым местом выбран участок размером 70 га в районе посёлка Ключи. Сейчас он находится на согласовании.

Создать приют в январе предложило одно из местных экологических движений. Первый этап строительства могут начать уже в конце лета. В перспективе — организовать центр реабилитации и защиты диких животных и птиц.

Для реализации проекта активистам потребовалось чуть более 1 млн рублей. И желающие оказать помощь нашлись. Причём помогают не только деньгами. Так, одна из фирм пообещала обеспечить центр полным комплектом мебели.

Бурый медведь © ИА Красная Весна

«Золотая» дорога разваливается

В Югре разваливается новая дорога, построенная за 4,7 млрд рублей. Её ввели в эксплуатацию в 2019 году, а она уже покрылась трещинами.

О печальном состоянии дорожного покрытия свидетельствуют многочисленные фотографии. Участок находится на отрезке между Уньюганом и Коммунистическим. Его протяжённость составляет четыре километра.

Активисты ОНФ посчитали, что вложенные в дорогу средства были потрачены неэффективно, и обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство в свою очередь инициировало проверку соблюдения подрядчиком и заказчиком требований законодательства при строительстве и эксплуатации дороги.

Новости о разрушающейся дороге вызвали обсуждение в соцсетях. «Это обещанный прорыв! Прям посередине прорвало!» — шутит Антон О. Андрей И. опасается, что никто не будет искать виновных. А Юлия С. констатирует: «Уголовное дело возбуждено уже».

Снова потоп

В Тюмени и области местные жители жалуются на распутицу, обилие на улицах воды и грязи. Некоторые жители сельской местности говорят, что не могут выйти из дома уже несколько дней.

Свои жалобы они, в частности, пишут в соцсетях. Новости об этом собирают свою аудиторию на форумах. Весна, конечно, лужи, казалось бы, обычное дело… Но проблема реально волнует людей.

«Грунт промёрз почти на два метра (из-за маленького снежного покрова зимой), талые воды стоят, не впитываются в почву. Отсюда и потопы…», — считает один из пользователей сайта 72.ru.

Распутица Vladimir V. Nikulkin

Гибель автомобилистки

А ещё жители Тюменской области обсуждают гибель 25-летней автомобилистки. Её машина столкнулась с пассажирским автобусом. Молодая женщина ехала на работу в санаторий. Спасти её не удалось.

Погибшая управляла автомашиной Mitsubishi Lancer. На месте аварии было организовано реверсивное движение.

Посетители форумов отмечают, что утром 6 апреля в регионе был сильный гололёд. Также некоторые сетуют на то, что часть водителей уже переобула колёса в летнюю резину.

«Не пристёгнута, гололёд, возможно, и резина летняя, многие уже переобуваются… Череда мелких ошибок и случайностей породила такое…», — считает один из форумчан.

Мэр отправлен в отставку

В Курганской области депутаты думы Шадринска приняли отставку Виктора Ермишкина. За это решение они проголосовали единогласно.

Вместе с Ермишкиным свои посты оставили и некоторые его заместители. Врио главы города назначен первый вице-мэр Антон Мокан.

Напомним, Ермишкин возглавлял город с 2019 года. В отставку он подал на прошлой неделе.